Starbucks w reklamie promuje transpłciowość i zmianę płci u nastolatków

Maria Blaszczyk 6.2.20 15:53

Czyli zapisanie imienia na kubku to "promowanie transpłciowości"?



Serio ktoś uważa, że zwykła grzeczność może doprowadzić do tego, że ktoś rozwinie dysforię płciową, a następnie podda się niesłychanie obciążającej, kilkuletnieh, mającej wiele efektów ubocznych i związanej z dużym bólem procedurze medycznej?

Niesamowite...

Czy Wy macie jakieś zaburzenia tożsamości płciowej, że to tak na Was działa?

Bo ja to obejrzałam i ani trochę nie zrobiłam się transpłciowa.