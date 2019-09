Spurek jak Rychu Petru... tylko bardziej?

Dziennikarz tygodnika "DoRzeczy" skomentował aktywność europosłanki Wiosny wokół poniedziałkowej interwencji Straży Granicznej ws. aktywistów Greenpeace. Ekolodzy zablokowali transport węgla z Mozambiku, na co zareagował Morski Oddział Straży Granicznej.

- Wiemy, że doszło do siłowego wejścia, użyto automatycznej broni palnej (broni użyto do zbicia szyby w oknie – red.), zniszczono mienie. Sprawa musi być wyjaśniona - apeluje w dramatycznym tonie Sylwia Spurek na TT. Żadne doniesienia nie potwierdziły użycia broni palnej, na co zwrócili uwagę internauci i red. Wybranowski.