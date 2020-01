Spurek broni swojego wpisu. Zapowiada też założenie partii... praw zwierząt

Ubawiony lewackim zidioceniem 22.1.20 19:01

Co to są prawa zwierząt?

Czy chodzi o prawo każdego zwierzęcia do życia?

Czy chodzi bardziej o prawa zwierząt drapieżnych, np. prawo do rozszarpywania innych zwierząt?

Bo jeżeli o to pierwsze, to powinna też powstać policja ścigająca po lasach kuny, wilki i rysie.