Spięcie na linii Bułgaria-Rosja. Kolejny skandal szpiegowski

Warsaw Institute

Bułgarskie władze wydaliły dwóch rosyjskich dyplomatów za działalność szpiegowską. To kolejny w ciągu ostatniego roku szpiegowski skandal między Bułgarią a Rosją. Wydaleni teraz Rosjanie pracowali dla wywiadu wojskowego.

Bułgarska prokuratura poinformowała, że zgromadziła dowody na działalność szpiegowską dwóch rosyjskich dyplomatów. Zostali oni wydaleni z kraju. Prezydent Rumen Radew i premier Bojko Borisow wyrazili aprobatę dla decyzji MSZ. Dochodzenie wszczęto na wniosek bułgarskiego kontrwywiadu (DANS). Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego pomogła ustalić, że Rosjanie zbierali informacje o planach modernizacji bułgarskiej armii i o utrzymaniu w technicznej gotowości sprzętu wojskowego.Pracujący pod dyplomatycznym przykryciem agenci GRU kontaktowali się z Bułgarami mającymi dostęp do informacji związanych z miejscowym przemysłem zbrojeniowym. W niektórych przypadkach bułgarscy obywatele przekazywali informacje mające charakter tajemnicy państwowej i służbowej za pieniądze. Wydaleni dyplomaci mieli prowadzić działalnością szpiegowską od 2016 roku Kiedy okazało się w trakcie dochodzenia, że chodzi o Rosjan ze statusem dyplomatycznym, śledztwo wstrzymano, zaś prokuratura przekazała stosowne informacje do MSZ. Prokurator generalny Iwan Geszew powiadomił o tym wicepremier i minister spraw zagranicznych Ekaterinę Zachariewą. Bułgarski resort podjął zaś działania w celu wydalenia dyplomatów działających niezgodnie ze swym statusem. Rosyjskie MSZ wyraziło ubolewanie w związku z decyzją Sofii, twierdząc, że została ona podjęta na podstawie „wymysłów”. Rosja zastrzegła sobie prawo do analogicznej odpowiedzi, co oznacza, że wydali dwóch bułgarskich dyplomatów mających podobną rangę, co wydaleni przez Bułgarię Rosjanie.

To kolejny skandal szpiegowski na linii Sofia-Moskwa. W styczniu 2020 roku wydalono z podobnych powodów dwóch rosyjskich dyplomatów. Nieco wcześniej Sofia odmówiła akredytacji rosyjskiemu attache wojskowemu.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

[CZYTAJ TEN ARTYKUŁ]