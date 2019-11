Sośnierz z Konfederacji będzie walczył o równouprawnienie LGBT?

W Sejmie powstał Parlamentarny Zespół ds. Równouprawnienia Społeczności LGBT+. Założył go poseł Wiosny, Krzysztof Śmiszek, który prywatnie jest partnerem lidera tej partii, Roberta Biedronia. Zważywszy na fakt, że w październikowych wyborach do parlamentu weszła Lewica, nie byłoby w tym nic zaskakującego.

Zaskakujące jest raczej to, kto dołączył do zespołu powołanego przez Śmiszka.

"Zawiadamiam Panią Marszałek, zawiadamiam również Państwa, Parlamentarny Zespół do Spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ został przeze mnie dziś powołany! Dziękuje wszystkim posłankom i posłom za dołączenie do zespołu! A teraz, do roboty! Sejm jest dla wszystkich!"-poinformował na Facebooku polityk Wiosny. W skład zespołu wchodzi wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy oraz 24 posłów: 16 z Lewicy, 7 z Koalicji Obywatelskiej, a także... jeden polityk Konfederacji.