Sondaż: PiS ze znaczą przewagą, duży wzrost poparcia Platformy. Efekt Tuska?

Na prowadzeniu niezmiennie PiS, Platforma Obywatelska odnotowała ogromny wzrost - wynika z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski.

Gdyby wybory odbyły się w niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 35,2 proc. poparcia - to wzrost o 1 proc. w stosunku do poprzedniego sondażu, który został przeprowadzony 21 czerwca.

Na drugim miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska z poparciem 21,3 proc. badanych - to wzrost aż o 6,6 proc. w stosunku do poprzedniego badania. Omawiany sondaż przeprowadzono przy tym w dniach 5-7 lipca, a więc już po tym, jak "opadł kurz" wokół powrotu Tuska do Platformy.

Na trzeciej pozycji uplasowała się Polska 2050 z poparciem 16,5 proc. badanych, co stanowi spadek o 2,5 proc.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy ugrupowania: Lewica z poparciem 7,8 proc. (spadek o 2,6 proc.), Konfederacja z poparciem 5,6 proc. (spadek o 1,5 proc.) oraz PSL z poparciem 5,1 proc. (nieznaczny spadek o 0,1 proc.).

8,5 proc. badanych nie wie, na kogo zagłosuje.

Frekwencja wyniosłaby 50,2 proc.

