Sondaż: PiS deklasuje rywali! Konfederacja poza Sejmem

Bizon 3.10.19 8:41

Ukrainofilska, filosemicka i skrajnie stronnicza pro-PiSowska fronda (celowo z małej litery) w tytule artykułu podkreśla, że Konfederacja jest poza Sejmem, aby wmówić Polakom, że głos na to ugrupowanie będzie zmarnowany. Nie dajmy się zwieść faryzeuszom z frondy (znów celowo z małej). Zaledwie kilka dni temu Konfederacja wygrała proces w trybie wyborczym z TVP, która celowo pominęła w Wiadomościach dokładnie Konfederację podając wynik sondażu, w którym Konfederaci znaleźli się w Sejmie. Sąd nakazał TVP publikację przeprosin Konfederacji i sprostowania. Czy ktokolwiek znalazł tę informację na portalu fronda (ponownie celowo z małej)? Odpowiedź jest chyba zbyteczna. Podam mały przykład, bardzo osobisty, ale działający na wyobraźnię. Należę do tego grona wyborców Konfederacji, którzy wcześniej cały czas głosowali na PiS, uważając Kaczyńskiego i całą jego ekipę za uosobienie wszystkich cnót. Proszę sobie wyobrazić, że kilka miesięcy po zwycięskich przez PiS wyborach w 2015 roku, udałem się do biura poselskiego jednego z prominentnych polityków tej partii, albo raczej jednego z baronów, słynącego z zamiłowania do luksusu. Podczas oficjalnych wystąpień cały czas mówi o patriotyzmie i o zwykłych Polakach. Zostałem przyjęty przez niego tak, że tylko przebierał nogami kiedy sobie pójdę. Nawet palcem nie kiwnął, aby pomóc w rozwiązaniu problemu, z jakim się zgłosiłem. Ba, nie było z jego strony chociażby najmniejszej odezwy, chociażby krótkiego komunikatu, że nie pomoże, a miał wszelkie dane kontaktowe. On mnie po prostu olał. I wtedy sobie uświadomiłem, co znaczą hasła PiS, że ten sam baron na spotkaniach z dziadkami tyle opowiada o wartościach patriotycznych, chrześcijańskich, społecznych, pomocy bliźnim i zwykłym ludziom, a jak się z nim staje twarzą w twarz, to ten obraz jest zupełnie inny niż kreowany przez PiS-owskie media. Niedawno spotkałem jednego z liderów Konfederacji. To było przypadkowe spotkanie i ten człowiek poświęcił mi dwie godziny na prywatną rozmowę o Polsce, choć się spieszył i mógł mnie zwyczajnie zlekceważyć. Ale cierpliwie odpowiadał na wszystkie kierowane do niego pytania, był niezwykle uprzejmy i zupełnie inny od tych wszystkich PiS-owskich faryzeuszy, co jedno mówią, a drugie później robią.