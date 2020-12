Sondaż dla Onetu: Rośnie poparcie dla PiS - duża przewaga nad KO!

Poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego rośnie. W najnowszym sondażu IBRiS na zlecenie Onetu PiS uzyskuje 33 proc. głosów. To wzrost aż o 4,3 punktu procentowego w porównaniu do badania z listopada i jednocześnie największy wzrost wśród wszystkich ugrupowań w tym okresie.

Prawo i Sprawiedliwość dzięki wzrostowi poparcia coraz bardziej wyprzedza Koalicję Obywatelską. W tym momencie różnica to aż 10 punktów procentowych. KO może liczyć na 22,3 proc. głosów, co oznacza spadek o 2,4 pkt proc. Trzecie miejsce zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 11 proc. Straciła tym samym 0,3 pkt proc. w porównaniu do listopada.

W Sejmie znalazłaby się także Lewica (7,1 proc., wzrost o 0,1) oraz PSL (6,1 proc., wzrost o 1 proc.). Progu wyborczego nie przekracza natomiast Konfederacja, która traci 0,2 pkt proc. i uzyskuje 4,9 proc. głosów.

Według badania IBRiS na 2 proc. głosów może z kolei liczyć Agrounia, która organizuje protesty rolników. Niezdecydowanych jest 13,5 proc. uczestników badania.

dam/Onet.pl,Fronda.pl