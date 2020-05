Śląsk. Gwałtowny wzrost zakażeń na koronawirusa

katolicka kretynizacja polski 9.5.20 15:37

To jest wasza wina towarzyszu szumowski! bo dlaczego kretynie pozwoliłeś górnikom pracować? Węgiel i tak mamy z Rosji i Mozambiku! Od razu widać że nigdy nie byliście w kopalni, więc nie wiecie jak to wygląda. Kilkudziesięciu górników w szoli, setki w łaźni myjących sobie wzajemnie ciała. Zamiast skupić się na prewencji w kopalniach mówiliście, towarzyszu, że maseczki sa niepotrzebne. Ale nagle: bach, maseczki są jak najbardziej pożądane i obowiązkowe. Jesteście jak dziecko we mgle, działające zgodnie z wytycznymi jarosława obłąkanego. I jeszcze: przecież tak zwany gawęda gawędził, że górnicy są bezpieczni. I co? I co, ministrancie szumowski, na kogo zrzucicie odpowiedzialność? Znowu będzie wina Tuska?!