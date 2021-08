Skandaliczne plany UNICEF: promocja aborcji wśród dzieci, dostęp do pornografii oraz wulgarna edukacja seksualna

• Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przedstawił plan strategiczny, który opiera się na promocji tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych - podaje Center for Family and Human Rights.

• Plan zakłada promocję aborcji i wulgarnej edukacji seksualnej.

• ONZ realizuje także Gender Action Plan, którego jednym z założeń jest ograniczenie praw rodziców w zakresie wyrażania zgody na badania lekarskie dzieci.

• Center for Family and Human Rights przypomina również o raporcie UNICEF, w którym znalazły się propozycje ułatwienia dzieciom dostępu do pornografii.

- Agencja UNICEF miała pierwotnie za zadanie wspomóc miliony sierot i uchodźców po II wojnie światowej. Dziś stała się narzędziem ideologów do promowania kontrowersyjnych koncepcji, co do których szkodliwości, jak w przypadku pornografii, mogłoby się wydawać, że już nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Na bieżąco monitorujemy działalność różnych agencji ONZ i reagujemy na kolejne publikowane przez nie raporty i plany – podkreśla Anna Kubacka z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Przedstawiony przez UNICEF plan strategiczny bazuje na uwzględnieniu wśród praw przysługujących najmłodszym, również prawa do aborcji oraz permisywnej edukacji seksualnej. W ramach takiej edukacji promuje się m.in. transseksualizm oraz próby „zmiany płci” w sposób chirurgiczny i farmakologiczny. Co istotne, propagowanie aborcji jest jednoznacznie sprzeczne z Konwencją Praw Dziecka, która stwierdza, że dziecko wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Razem z powyższym strategicznym planem, realizowany jest również Plan na rzecz Równości Genderowej (Gender Action Plan). Termin „równości w oparciu o gender” nie posiada oficjalnej legalnej definicji prawnomiędzynarodowej, dlatego może być inaczej wykorzystywany i interpretowany w zależności od założeń autora. Najpopularniejszym postulatem kryjącym się za tym określeniem jest całkowite zlikwidowanie społecznych różnic charakteryzujących kobiety i mężczyzn.

Gender Action Plan zakłada ograniczenie praw rodziców w zakresie konieczności wyrażenia zgody na badania lekarskie. Obowiązek uzyskania takiej zgody jest, według twórców planu, wynikiem dyskryminacji ze względu na płeć i zniechęca młodych do szukania pomocy w sytuacji kryzysu tzw. zdrowia reprodukcyjnego. W ten sposób próbuje się realizować postulat, w myśl którego rodzice nie muszą wiedzieć, że ich dziecko decyduje się na aborcję, czy podejmuje kroki w kierunku próby „zmiany płci”.

Jak przypomina Center for Family and Human Rights, UNICEF podejmuje również działania wiążące się z propagowaniem pornografii wśród dzieci. Kontrowersyjny raport agencji ONZ wydany na początku tego roku zachęca kraje do wprowadzenia klasyfikacji filmów pornograficznych, tak, aby pornografia o treści „odpowiedniej” dla dzieci została odpowiednio oznaczona i dopuszczona dla najmłodszych.

mp/ordo iuris