Skandaliczne oświadczenie Amnesty International ws. marszu w Białymstoku

Alojzy Cedzidło 23.7.19 14:35

Do tych Pana uwag , panie ,,Stanisławie " dodał bym parę wspomnień z czasów obchodów miesięcznic , rocznic , naszej polskiej tragedii z . 2010 .

roku . To sikanie po zniczach , sikanie po modlących się , krzyże z puszek po piwie . tańce, kpiny , udawanie trupa na ulicy , itd itp Robili to ci , którzy i dziś plując po nas i po naszych przekonaniach , domagają się od nas szczególnej opieki i szacunku. A wszystko w imię pomocy dla tych których prawdopodobnie w pażdzierniku czeka śmietnik A. interwencja A.I . świadczy o tym ,że mają ,,pomocników " do ,,plucia "