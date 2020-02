SKANDAL! Opieszałość sądu, gwałciciele na wolności. Syn znanego polityka uczestniczył w gwałcie 17-latki i nadal jest na wolności

Dawid 5.2.20 16:54

Sam osobiście brzydzę się takimi "zdobyczami" i uważam że gwałty powinny być karane z całą surowością nie zależnie od kastowości . Ale mam pytanie? Gdzie byli rodzice/opiekunowie ?co robiła niepełnoletnia na imprezie alkoholowej i czy tym samym jakby nie dawała przyzwolenia na to co się stało? czy też racjonalnie myśleli ci co uczestniczyli w tej "zabawie" i czy takie "imprezy "są tylko domeną zielonych,czerwonych, fioletowych i innych kolorowych czy nas wszystkich? Niech każdy odpowie sobie S A M.