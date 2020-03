SKANDAL! Działacz LGBT podpalił i podeptał flagę Polski

„Witam państwa, jestem Sławek Kuleta, jestem reprezentantem organizacji pozarządowej Forum LGBT z siedzibą w Polsce, a to jest moja flaga. Pardonsik, to nie jest moja flaga, to jest flaga Polski. Żeby nie było wątpliwości, u góry białe, na dole czerwone”

„Wielu z was powie, ze nie mozna palic flagi bo grozi za to wiezienie w Polsce. Owszem, jestem tego swiadomy, ale czy panstwo polskie moze oklamywac osobe homoseksualna przez 10 lat w siedmiu wyrokach sadowych oraz wielu pismach organu administracji panstwowej? Ja bylem oklamywany przez polske przez 10 lat co do istnienia decyzji administracyjnej ktora nigdy nie istniala. Gdy sie w koncu o tym dowiedzialem wytoczylem Polsce proces i Polska mi odpowiedziala. Znow zaczela mnie oklamywac”.