Skandal! Burmistrz Murowanej Gośliny ,,wciąga kreskę'' [Wideo]

„Czas, aby wypowiedzieć się poważnie w kwestii dzisiejszych nagrań. Jak większość z Was wie dziś wypłynął do internetu film, na którym widzimy burmistrza zażywającego pewne substancje. Jutro, gdy już dojdzie do siebie zapewne usłyszymy, że to co widzieliśmy nie było tym co widzieliśmy i w ogóle to była jego prywatna impreza” – czytamy we wpisie radnego Kamila Grzebyty na Facebooku.

„Nie wiem kim są ci ludzie, którzy go nagrali, ale sytuacja jasno pokazuje, że D.U. stracił kontakt z rzeczywistością. Nie chodzi o samą substancje, ale całą sytuację. Siedząc w samych gaciach wciągał przez nos proszek, gdy ktoś go nagrywał” - pisze dalej radny.

"Nie wiem czy wiedział w ogóle co się dzieje wokół niego i dlaczego dał się nagrać, ale wiem, że takie materiały mogą być użyte na przykład w celu szantażu. Pytanie czy jest tego więcej, czy ktoś już nie wykorzystał jego słabości, by potem uzyskać jakąś korzyść. Czy mógł wykorzystać swoje wpływy jako burmistrz i ulec, by uniknąć kompromitacji? Ta sytuacja jasno pokazuje, że D.U. stracił możliwość sprawowania urzędu burmistrza. Nie chodzi już tylko o wstyd" – kończy swój wpis Grzebyta.

Na nagraniu widać, jak burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz Urbański wykonuje gest, jakby z blatu wciągał coś nosem. Zaprzecza on jednak, żeby zażywał zabronione substancje i twierdzi, że jest ostatnio „wściekle atakowany”.

To jest jest pierwszy skandal związany z Urbańskim, ponieważ już wcześniej do internetu trafio nagrania, na którym widać, jak samorządowiec całuje się ze swoją ówczesną sekretarką. To także było szeroko komentowane przez lokalne media.

„Nigdy nic takiego nie miało miejsca w moim życiu, jestem ostatnio wściekle atakowany” – oświadczył we wtorek Dariusz Urbański, burmistrz podpoznańskiej Murowanej Gośliny, odnosząc się do nagrania, na którym widać jak wciąga biały proszek.

Burmistrz twierdzi, że osoby chcące mu zaszkodzić „wyciągają nagrania prywatnych spotkań i nimi celowo manipulują, aby wpłynąć na opinię publiczną”. Zaznaczył również, że całość ma podłoże polityczne, a w Murowanej Goślinie powstała nawet inicjatywa referendum ws. jego odwołania ze stanowiska.

Uwaga! Nagranie można obejrzeć w jednym z kometarzy pod postem radnego na Facebooku poniżej.



mp/pap/fakt/epoznan.pl