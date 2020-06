Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy: Rosja rozpadnie się ,,za naszego życia''

Elektor 7.6.20 21:18



Ruscy nie dają za wygrane i znowu atakują ! Chcą od nowa pisać historię, manipulują i oczerniają Polskę wykorzystując internet.

A wszystko zaczęło się w 1610 roku, kiedy królewicz Władysław, syn Zygmunta III, został carem i zasiadał na moskiewskim tronie przez 2 lata. Tej hańby ruscy nie mogą przełknąć do dziś !

W 1772 pierwszy, w 1793 drugi, w 1795 trzeci rozbiór Polski, i właściwie dopiero po 146 latach niewoli w 1918 roku za sprawą J. Piłsudskiego Polska uzyskała niepodległość. Sowieci wytrzymali tylko 2 lata i już w 1920 najechali Polskę, ale Piłsudski dał im srogirgo łupnia, nazwanego „cudem nad Wisłą”. Niestety, 17.09.1939 Rosja ponownie napadła na Polskę dzieląc się jej terytoriami z Hitlerem i czyniąc podwójny holokaust na ludności polskiej. W 1940 sowieci wymordowali ponad 20 tys. polskich oficerów strzałami w tył głowy w Katyniu i innych miejscowościach. Katowano Polaków w łagrach i zsyłkach na Syberię. W 1943 zamordowali nam gen. Sikorskiego, a w 1945 NKWD oraz ruscy i polscy komuniści przeprowadzili obławę augustowską – największą zbrodnię na Polakach po II wojnie światowej. Od tego czasu rozpoczęła się okupacja Polski przez ZSRR. Dopiero w 1992 roku wojska radzieckie opuściły Polskę, a już w 2010 przy pomocy ówczesnego, niemieckiego premiera Tuska, zamordowali nam Prezydenta L. Kaczyńskiego, jego żonę i 96 osób elity politycznej pod Smoleńskiem.

Polacy, rozliczmy wreszcie te długie czasy i nie pozwólmy nigdy więcej, żeby nas ruscy mordowali ! Sprowadźmy do kraju ostatnich Polaków z tej nieludzkiej ziemi i zabierzmy im obwód królewiecki w ramach reparacji wojennych. Silna i dobrze uzbrojona armia wojska polskiego, członkostwo w NATO oraz obecność wojsk amerykańskich są naszym gwarantem, by te wschodnie ścierwa trzymały się od nas z daleka. For ever – für immer – nawsjegda - na zawsze !!!