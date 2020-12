Sędziowie pokoju. Kinga Duda dostała zielone światło od prezesa PiS

Wirtualna Polska informuje, że prezes PiS Jarosław Kaczyński dał zielone światło dla przyjęcia ustawy ws. utworzenia instytucji sędziów pokoju. To jeden z projektów Pawła Kukiza, w który po ostatniej kampanii prezydenckiej zaangażował się prezydent Andrzej Duda. Z jego ramienia nad projektem pracuje społeczna doradczyni i córka prezydenta, Kinga Duda.

Według informacji Wirtualnej Polski, Kinga Duda od kilku tygodniu pracuje nad analizami prawnymi dotyczącymi powołania instytucji sędziów pokoju. Serwis donosi, że już w styczniu może powstać w Pałacu Prezydenckim zespół roboczy, na którego czele być może stanie właśnie córka prezydenta. Na przygotowanie ustawy zielone światło miał dać prezes PiS Jarosław Kaczyński.

To na pewno ucieszy lidera Kukiz’15, dla którego projekt jest jedną z najważniejszych inicjatyw. Prezydent spotkał się w tej sprawie z Pawłem Kukizem na początku października. Spotkanie było pokłosiem listu, jaki ws. współpracy dla dobra Polski prezydent wysłał do środowisk politycznych w czasie swojej kampanii. Wirtualna Polska zauważa, że praca nad projektem będzie kolejnym krokiem do sojuszu Kukiza z obozem władzy:

- „Od kilku tygodni jego formacja wymieniana jest jako potencjalny, nieformalny sojusznik Zjednoczonej Prawicy w Sejmie. Realizacja proponowanych przez Kukiza postulatów mogłaby zacieśnić relacje między obozem rządzącym a formacją Kukiz’15” – oceniają dziennikarze serwisu.

Instytucja sędziów pokoju ma przyspieszyć postępowania sądów i poddać wymiar sprawiedliwości obywatelskiej kontroli.

kak/Wirtualna Polska