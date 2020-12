SE: W restauracji, bez maseczki. Karolak drwi z obostrzeń

Tomasz Karolak i Viola Kołakowska drwią z obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Jak informuje „Super Express”, w weekend gwiazdor razem z partnerką wybrali się do restauracji.

Karolak i Kołakowska wielokrotnie już dawali do zrozumienia, że wirus i obostrzenia ich nie obchodzą. Aktor bulwersował się na wyrzucenie go ze sklepu IKEA, zaś Kołakowska na Instagramie chwaliła się wejściem do drogerii z… majtkami na twarzy.

Teraz zaś fotoreporterzy uchwycili całą rodzinę w weekend na ulicach Warszawy. Wszyscy oczywiście bez maseczek. Co więcej, jak czytamy – pojawili się w restauracji Adama Gesslera w centrum stolicy, gdzie mieli spędzić półtorej godziny. Znanym, jak widać, wolno więcej.

za:se.pl,Fronda.pl