Sawicki: Przez Trzaskowskiego Duda nie wygra w pierwszej turze

Leszek 19.5.20 19:48

krytykowania działań w innych kantonach. Można to porównać do zasady, na jakiej funkcjonują konkurujące ze sobą firmy, które nie krytykują się nawzajem, lecz bacznie przyglądają się stosowanym przez inne metodom. Jeśli dana metoda się sprawdza, to każdy natychmiast zaczyna ją stosować u siebie. 8. Gminy były w Szwajcarii przez stulecia uosobieniem oddolnej demokracji. 9. Rządy w Szwajcarii są tylko na tyle scentralizowane, na ile to konieczne; i tak zdecentralizowane, jak to tylko możliwe. 10. Zdaniem liberałów osoba bez własności i wykształcenia nie była zdolna do podejmowania decyzji politycznych w oparciu o rozsądek i mając na względzie dobro wspólne. 11. Z kolei według radykalnych demokratów zasada suwerenności narodu nie oznacza, iż obywatele powinni przekazywać swoją władzę wyłonionym w wyborach reprezentantom, ale że to lud winien mieć ostatnie słowo w procesie decyzyjnym. 12. Należy podkreślić, że dojście do obecnej postaci szwajcarskiej demokracji bezpośredniej było procesem stopniowym, który rozpoczęto na poziomie gmin i kantonów, a dopiero później przeniesiono go na poziom federacji. 13. Referendum to podstawowy, kształtowany przez stulecia instrument demokracji bezpośredniej,