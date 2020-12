Saryusz-Wolski o odwoływaniu się do TSUE: Pisanie na Berdyczów

Jak wynika z publikacji na portalu wpolityce.pl, obecnymi negocjacjami Polska i Węgry zyskały około dwóch lat w zakresie stosowania tzw. kryterium praworządności, które miałoby być uwzględniane przy wypłacie środków unijnych krajom członkowskim UE.

- Mechanizm tzw. warunkowości, wiążący tzw. praworządność z unijnymi funduszami, wchodzi w życie, ale Polska i Węgry mają zaskarżyć to rozwiązanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednocześnie obowiązywała będzie dżentelmeńsko-polityczna umowa, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez TSUE mechanizm ten nie będzie stosowany – podaje źródło portalu wpolityce.pl.

Do sprawy tej odniósł się europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski, który na Twitterze napisał:

- Art 269 TFUE WYŁĄCZA TSUE z merytorycznego badania praworządności, co zgodnie z art 7.2 TUE jest WYŁĄCZNĄ kompetencją Rady Europejskiej Skądinąd stronniczy TSUE > działałby ULTRA VIRES Odwołanie się do niego, zawarte w „kompromisie”, oddalą To pułapkowe > „PISANIE NA BERDYCZÓW”

— Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) December 10, 2020

