Saleta atakuje PiS, ale opozycji też się obrywa [Wideo]

Znany bokser Przemysław Saleta zaprezentował w nagraniu swój tatuaż ośmioma gwiazdkami, ale oberwało się też opozycji.

- To oczywiście znaczy jeb** PIS – przyznał Saleta w programie "Duży w Maluchu" Filipa Nowobilskiego.

Warto przypomnieć, że w 2015 roku Saleta poparł kandydaturę Bronisława Komorowskiego na prezydenta Polski, co uwidoczniło jego poglądy polityczne.

Obecnie jak się okazuje poszedł znacznie dalej.

Oprócz ośmiu gwiazdek i podkreślenia negatywnego stosunku do PiS, Saleta wypowiadał się także na temat Marcina Najmana.

- To oczywiście znaczy jeb** PIS. To zostało mocno wypromowane. Natomiast, tak szczerze mówiąc, to ja samą polityką też się nie interesuję. Chociaż uważam, że w Polsce polityka dotyka każdego – powiedział.

- Niestety o opozycji też nie da się powiedzieć nic dobrego - dodał.

mp/youtube/niezalezna.pl