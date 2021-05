Sąd w Olsztynie podważa decyzję Izby Dyscyplinarnej ws. sędziego Juszczyszna. Czy będzie znowu orzekał?

Jak dowiadujemy się z mediów, Sąd Okręgowy w Olsztynie wstrzymał uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dotyczącą zawieszenia w obowiązkach sędziego Pawła Juszczyszyna. Poinformował o tym rzecznik sądu Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

– Sąd Okręgowy w Olsztynie 10 maja 2021 r. udzielił zabezpieczenia roszczenia Pawła Juszczyszyna wstrzymując tym samym skuteczność i wykonalność uchwały o zawieszeniu go w czynnościach służbowych oraz obniżeniu jego wynagrodzenia - powiedział na antenie TVN24 rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

"Postanowienie sądu w tej sprawie nie jest prawomocne, ale jest wykonalne" – dodał rzecznik.

W sprawie chodzi m.in. o ustalenie, czy uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 4 lutego 2020 r. jest uchwałą SN – jak dalej wyjaśniał rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Jak dowiadujemy się, sędzia Juszczyszyn wnosi również o przywrócenie go do do orzekania pomimo decyzji Izby Dyscyplinarnej z lutego 2020 r. Domaga się także przywrócenia obniżonej o 40 proc. pensji, które zostało mu wprowadzone na czas zawieszenia.

Juszczyszyn zapytany, czy nie żałuje konfliktu z obecnym rządem, odpowiedział:

– Wręcz przeciwnie, sprawia mi wiele satysfakcji to, że ustałem, że nie dałem się zastraszyć, że nie dałem się z drugiej strony kupić. Po prostu wykonywałem swój obowiązek, bez kalkulowania, czy mi się to opłaca czy się nie opłaca.

mp/twitter//tvn24/gazeta wyborcza