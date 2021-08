Rzecznik prezydenta: Dymisja Gowina bez zbędnej zwłoki

Podkreślając, że zgodnie z konstytucją to Prezes Rady Ministrów dokonuje zmian w rządzie, rzecznik prezydenta Błażej Spychalski zapewnił, że dymisja Jarosława Gowina odbędzie się bez zbędnej zwłoki.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej, że premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

- „Premier Mateusz Morawiecki we wtorek podpisał i skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina”

- przekazał rzecznik rządu.

Do sprawy odniósł się na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

- „Zmiany w rządzie, o które prosi premier Mateusz Morawiecki, zostaną dokonane; będzie to bez zbędnej zwłoki, jak zwykle przy takich wnioskach”

- podkreślił.

Minister @spychalski_b dla #PAP: Oczywiście takie zmiany, o które prosi Pan Premier, zostaną dokonane; o tym kiedy to się stanie, będzie informowała Kancelaria. (…) będzie to bez zbędnej zwłoki, jak to zwykle przy takich wnioskach. 2/2