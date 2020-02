Rząd PiS pamięta o seniorach. Oto najważniejsze zmiany

Artur 17.2.20 8:20

Po raz pierwszy w historii Polska ma budżet bez deficytu. Jednak PO ciągle na deficyt cierpi. Na deficyt inteligencji. Z nimi trochę tak jak z ruskimi na wojnie. Brak jakości próbują uzupełnić liczbą. Dwóch kandydatów PO, a raczej Tuska, czyli Kidawa i Hołownia to wciąż trzecioligowa reprezentacja. Aż strach pomyśleć co by było gdyby jedno znich wygrało wybory. To oznaczałoby 4 letni regres w polskiej dyplomacji. Są zupełenie niesamodzielni, i jak wynika z ich wypowiedzi bardzo nieobliczalni. No ale dobrze że mamy z czego się pośmiać. Wprawdzie marni to kandydaci na urząd prezydencki ale za to wyśmienici na urząd kabareciarski. Ale bądźmy czujni żeby ta komedia nie zameniła się w dramat.