Rezygnacja kardynałów Saraha i Comastriego. Papież przyjął ich rezygencję

Papież przyjął rezygnację dwóch watykańskich kardynałów. Pierwszy to kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W przeszłości był on również sekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczącym Papieskiej Rady Cor Unum. W czerwcu ubiegłego roku skończył 75 lat.

Drugi kończący dziś posługę w Watykanie purpurat to kard. Angelo Comastri, który od 2005 r. był papieskim wikariuszem dla Watykanu i archiprezbitrem Bazyliki św. Piotra. Na jego miejsce Franciszek mianował kard. Maura Gambettiego. Do niedawna był on kustoszem franciszkańskiego konwentu w Asyżu. W listopadzie ubiegłego roku Papież włączył go do kolegium kardynalskiego.

mp/vaticannews.va