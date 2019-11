Raport o stanie Sił Zbrojnych RP. Alarmujący!

Obecne zdolności Sił Zbrojnych RP są mniejsze niż w roku 1995 - informuje opublikowany właśnie w internecie raport Fundacji Ad Arma pt. "Fotoplastykon. Siły Zbrojne RP w liczbach", będący próbą przedstawienia realnych zdolności oraz gotowości bojowej Wojska Polskiego. Jego wnioski są alarmujące dla bezpieczeństwa oraz suwerenności Polski.



W przeddzień zakończonych właśnie obchodów święta niepodległości, szef MON Mariusz Błaszczak stwierdził, że: "Wojsko Polskie jest coraz liczniejsze, wyposażane w nowoczesny sprzęt, świetnie wyszkolone". Czy jest tak w rzeczywistości?



Na obecną sytuację Polski w szerszej perspektywie spojrzeli eksperci Fundacji Ad Arma, którzy podjęli się podsumowania ostatnich 24 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych RP - od 1995 do 2019 roku.



"Rozpoczynamy dyskusję na ten temat w szerokim zakresie i wzywamy do podjęcia natychmiastowych, realnych działań, zamiast karmienia Polaków propagandowymi sloganami" - mówi Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma.



Raport "Fotoplastykon. Siły Zbrojne RP w liczbach" to pierwsza tego typu publikacja w Polsce, która w swojego rodzaju "stopklatkach" prezentuje zdolności Wojska Polskiego w roku 1995, 2010 i 2019. Po przeanalizowaniu obszernego materiału eksperci Fundacji Ad Arma stawiają wniosek, że obecne zdolności Sił Zbrojnych RP są mniejsze niż w roku 1995.



"Siły Zbrojne RP z 2019 roku nie byłyby w stanie równać się z Siłami Zbrojnymi RP z 1995 roku. Co więcej, regres wydaje się być celowy, zaplanowany i kontrolowany z zagranicy, tak aby uniemożliwić powstanie nad Wisłą liczących się struktur obronnych oraz niezależnego przemysłu zbrojeniowego" - komentuje główne tezy raportu Jacek Hoga.



Ponadto, raport odpowiada na takie pytania jak:



- Jaki jest obecny poziom gotowości bojowej polskich żołnierzy w porównaniu do lat ubiegłych?



- Ile lat ma sprzęt używany obecnie w Wojsku Polskim i jak realnie wyglądają plany jego modernizacji?



- Jak się mają obietnice i deklaracje polityków i wyższych oficerów do faktycznego stanu obronności Polski?



Raport porusza także kwestie niedoszłych reform wojskowych, niewykorzystanych możliwości polskiego przemysłu obronnego, niedostatecznego wyszkolenia żołnierzy oraz uzależnienia działalności i logistyki Wojska Polskiego od innych krajów.



"Wiemy, że raport spotkał się już z zainteresowaniem części osób odpowiedzialnych za najważniejsze decyzje w tej sprawie. Czy wyciągną z tego odpowiednie wnioski? O tym każdy może przekonać się sam. Oddajemy tę publikację wszystkim Polakom, aby samodzielnie wyrobili sobie opinię na temat realnych zdolności oraz gotowości bojowej Wojska Polskiego a następnie porównali ją z przekazem medialnym, który dominuje w naszym kraju" - dodaje prezes Fundacji Ad Arma.



Raport "Fotoplastykon. Siły Zbrojne RP w liczbach" można pobrać za darmo na stronie https://adarma.pl/2019/11/12/fotoplastykon-do-sciagniecia-za-darmo/





