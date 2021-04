Raport kontrwywiadu Estonii: Rośnie zagrożenie ze strony Chin

Estoński kontrwywiad, czyli Policja Bezpieczeństwa (Kaitsepolitsei, KaPo) opublikował w kwietniu roczny przegląd bezpieczeństwa – KAPO Annual Review. Podobnie jak w przypadku innych państw bałtyckich, zauważono zwiększoną aktywność wywiadowczą Chin, która coraz śmielej podejmuje działania w regionie.

Już we wstępie szef KAPO Arnold Sinisalu określił, że oprócz przeglądu działań wywiadowczych Kremla, należy omówić bardziej szczegółowo niż kiedykolwiek pracę służb specjalnych komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej. Od jakiegoś czasu działania Pekinu wzbudziły obawy kontrwywiadu. Dodał również, że zagrożenie nie jest już teoretyczne, bo te zostało potwierdzone pierwszym orzeczeniem sądu – chiński wywiad zwerbował obywatela Estonii.

Chińskim działaniom wywiadowczym poświęcono jeden z rozdziałów. Zdaniem autorów przeglądu, wybuch pandemii COVID-19 w Chinach mógł mieć większy wpływ na działalność wywiadowczą tego kraju niż na Rosję. Aresztowania agentów chińskiego wywiadu np. w Polsce, w Niemczech i potwierdzone liczne przypadki w Stanach Zjednoczonych wskazują, że wywiad Chin będzie rosnącym zagrożeniem dla Estonii, która jest członkiem Unii Europejskiej i NATO.

Działalność wywiadowcza jest częścią dążenia Chin do stania się światowym liderem, także pod względem ekonomicznym i technologicznym. Krok po kroku, Pekin dąży do umocnienia się w Europie, co musi zostać wzięte pod uwagę przez Tallin, jednakowo we współpracy z Chińską Republiką Ludową (ChRL) oraz w przyciąganiu chińskich inwestycji kapitałowych. Ze względu na zobowiązanie wobec rządu ChRL obywateli, firm itp. do współpracy z wywiadem, estońskie firmy muszą mieć to na uwadze.

Dużo miejsca w raporcie poświęcono sprawie karnej obywatela Estonii, który został oskarżony o współpracę z chińskim wywiadem. Za pomocą pośrednika Tarmo Kõut, nawiązał współpracę z chińskim wywiadem wojskowy. Kõut spotkał się z przedstawicielami tej służby w różnych krajach azjatyckich. Chińscy oficerowie wywiadu wojskowego, formalnie byli pracownikami chińskiego think-tanku.

Praca Tarmo Kõuta zawodowo była związana z kwestiami obronnym i miał dostęp do tajemnic państwowych, ale według autorów raportu, nie zdążył ich przekazać. W zamian za przydatne informacje badacz otrzymywał gotówkę oraz opłacone wyjazdy zagraniczne do Azji, noclegi w drogich hotelach i bankiety w drogich restauracjach. Długoterminowym celem chińskiego wywiadu było uzyskanie dostępu do tajnych informacji, ale estońskiemu kontrwywiadowi udało się zapobiec wyciekowi tajemnic państwowych, podejmując na czas działania. Poza Kõutem jest jeszcze jedna osoba zatrzymana w Estonii, oskarżona o te same czynności.

Kontrwywiad Estonii wskazuje, że służby wywiadowcze wrogich krajów mogą werbować ludzi o bardzo różnym pochodzeniu, nie tylko urzędników służby cywilnej. Zwrócono również uwagę na potencjalne zagrożenie szpiegowskie ze strony firm doradczych ulokowanych na terenie Unii Europejskiej, jednakże pochodzących spoza Unii i państw członkowskich NATO.

Baza danych firmy Zhenhua Data Information Technology, która wyciekła w połowie 2020 roku, zawierała znaczną liczbę nazwisk osób zaangażowanych w estoński sprawy społeczne, politykę i inne ważne dziedziny życia publicznego, a także listę ich najbliższych krewnych. Autorzy zauważają też zagrożenie cybernetyczne oraz możliwą presję ekonomiczną ze strony Pekinu.

Raport kontrwywiadu potwierdza wnioski, do jakich przez ostanie kilka czy kilkanaście lat dochodziły inne państwa na świecie. Chiński wywiad coraz śmielej działa i próbuje pozyskiwać informacje. Wydarzeniem, które zmusza Tallin do baczniejszego przyglądania się Chińczykom w ich kraju, jest potwierdzone zwerbowanie obywatela Estonii. Także w przypadku innych państw regionu aktywność wywiadowcza Państwa Środka jest zauważana w raportach służb specjalnych. W porównaniu do lutowego raportu Estońskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (VÄLISLUUREAMET), w nowym raporcie opisano w sposób mniej wnikliwy zagrożenia ze strony ChRL, skupiając się bardziej na celach i sposobach werbunku.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

