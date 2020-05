Raport. Kolejne zakażenia i zgony w Polsce

Sauron 20.5.20 18:21

A co mnie to obchodzi jaki by robił lepiej? Taka dyskusja jest bezcelowa, bo i tak nie da się tego realnie sprawdzić. O ile na początku ten rząd zdawał się radzić sobie z epidemią tak obecne statystyki pokazują, że jednak średnio im to wychodzi. W większości europejskich krajów covid jest już w odwrocie podczas gdy my od miesiąca oscylujemy między 300 a 500 przypadków dziennie.