Rafał Ziemkiewicz: Tusk wielokrotnie dowiódł, że jedyną ideą, w którą wierzy, jest jego bogactwo

– To jest sytuacja z gatunku królowa Bona umarła. Tylko kompletne leszcze wierzą w to, że Donald Tusk wróci (do kraju – red.). On wielokrotnie dowiódł, że jego jedyną ideą, w którą wierzy, jest jego bogactwo. Wszystko inne ma w poważaniu – stwierdził publicysta

– On jest w stanie ugrać najwięcej. Bo kto, przepraszam? Małgorzata Kidawa-Błońska? Sorry, nie wierzę. Tym bardziej, że to jest osoba, która traci przy bliższym poznaniu. Jak się posłucha, co ona mówi, to człowiek stwierdza, że Ewa Kopacz nie była taka zła –mówił Rafał Ziemkiewicz