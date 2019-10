Rafał Ziemkiewicz: Jeżeli coś mnie zaskoczyło, to to, że opozycja jeszcze istnieje

- Jeżeli coś mnie zaskoczyło, to to, że ta plemienność jest w Polsce tak silna, że wciąż tak wielu ludzi popiera opozycję. Tymczasem opozycja popełniła wszystkie możliwe błędy. A mimo to wciąż istnieje. Wielkim prezentem było to, że opozycja najpierw zupełnie bez sensu wystawiła wspólną listę do Parlamentu Europejskiego, a w momencie gdy miałoby to sens, poszły trzy komitety opozycyjne. –mówi w wywiadzie z portalem DoRzeczy.pl Rafał A. Ziemkiewicz