R. Trzaskowski namawia opozycję do wspólnej listy wyborczej

W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekonuje, że w najbliższych wyborach cała opozycja musi się zjednoczyć i stworzyć wspólną listę. Jego zdaniem negocjacje w tej sprawie powinny się rozpocząć jak najszybciej.

- „Jestem absolutnie przekonany, że nie wygramy żadnych wyborów, jeżeli się nie porozumiemy” – powiedział Rafał Trzaskowski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Lider zainaugurowanego w sobotę ruchu „Wspólna Polska” przekonuje, że opozycja potrzebuje współpracy i kompromisu, do którego już teraz trzeba daąyć:

- „Chyba lepiej zrobić to wcześniej, niż dogadywać się w ostatnim tygodniu przed wyborami? W moim poczuciu warunkiem wygranej jest wspólna lista opozycji do Sejmu. Po wyborach możemy się rozejść do osobnych klubów. W perspektywie jest przecież koalicyjny rząd, a więc konieczność współpracy i kompromisu” – podkreślił.

Dodaje, że jeżeli ugrupowania opozycyjne się nie zjednoczą, wybory w 2023 roku wygra Prawo i Sprawiedliwość.

