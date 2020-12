Putin szczepi Sputnikiem V, a Rosjanie wiedzą swoje

W Rosji rozpoczynają się szczepienia przeciwko koronawirusowi. Krajowemu preparatowi o nazwie Sputnik V nie wierzą jednak sami Rosjanie, w tym również wielu lekarzy.

W pierwszej kolejności szczepieni mają być między innymi lekarze i nauczyciele. Według nieoficjalnych przekazów tymczasem informacje o tym, że Sputnik V jest gotowy, były „nieco przedwczesne”. Szczepionka nie przeszła jeszcze trzeciego, końcowego etapu testów klinicznych – podaje serwis Meduza.io powołując się na słowa jednego z autorów preparatu.

Wbrew temu co wcześniej zapowiadano, szczepione mają być nie tylko osoby szczególnie narażone, ale i wszyscy chętni informuje portal.

Nic zatem dziwnego, że rosyjskiej szczepionce wielu Rosjan po prostu nie ufa. Badacze z innych krajów zgodnie byli w krytyce co do pośpiechu w badaniach Rosjan. Przeprowadzono też ankietę wśród lekarzy w specjalistycznym serwisie internetowym. Okazało się, że wielu z nich również ma krytyczne zdanie co do Sputnika V.

