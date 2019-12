Przerażające dane! Zginęło ponad 42 milionów dzieci. Aborcja główną przyczyną śmierci w 2019 roku

Ewander 31.12.19 17:05

PRZYPOMNIJMY ŻE ABORCJA GŁÓWNIE DOTYKA BARDZO BIEDNE REGIONY, W KTÓRYCH TAKŻE BARDZO MOCNO TRZYMA SIĘ FUNDAMENTALIZM RELIGIJNY I KONSERWATYZM.



Aborcja to domena biednych regionów, gdzie edukacja seksualna jest zerowa, za to religijność i pogarda do kobiet ogromna.



Jako ciekawostkę dodam, że najmniej aborcji w przeliczeniu na mieszkańca jest w krajach gdzie edukacja seksualna jest na bardzo wysokim poziomie i niechciane ciążę po prostu się nie pojawiają, bo ludzie wiedzą co to antykoncepcja.