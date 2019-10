,,Ma się wrażenie, że rozmawia się z gangsterem, a nie z politykiem'' Były działacz Platformy z Tczewa ujawnia kulisy taśm Neumanna

- Sławomir Neumann był nagrywany na przestrzeni ponad roku. Nagrywany był w związku z tym, że wywierał presję na tczewskich działaczach Platformy Obywatelskiej. Zmuszał tczewskich działaczy Platformy Obywatelskiej do wyboru Adama Korola na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Tczewie. Miał po prostu swojego kandydata „w teczce”, którego przywiózł i przymuszał tczewskich działaczy do wyboru tego kandydata na szefa struktur w Tczewie Platformy Obywatelskiej. - wyjaśnia

- W ogóle Sławomir Neumann to jest człowiek, dla którego liczy się tylko on i zwykłymi ludźmi po prostu gardzi. To jest człowiek, który najprostszego zdania nie potrafi sformułować bez przekleństwa. To jest po prostu taki człowiek. - dodaje