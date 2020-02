Przemoc seksualna i mobbing w ,,Razem''? Szokujące słowa byłej działaczki: ,,Były próby samobójcze''

Szokujące informacje przekazała na twitterze była działaczka Razem, Agnieszka Hermann-Jankowska. Z jej relacji wynika, że dochodziło tam do mobbingu oraz przemocy seksualnej.

„Szczerze odradzam, po dwóch kadencjach we władzach krajowych Razem. Szkoda Twojej siły i werwy, Razem to partia zarządzana wew za pomocą twardego mobbingu, mało merytorycznych dyskusji i dużo pierdololo, przedsiębiorcy to w ogóle zło. Don't.”.