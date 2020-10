Prymas apeluje ws. protestów: ,,Nie powodujmy podziałów, nie przekraczajmy granic'' [Wideo]

Po ostatnich profanacjach kościołów z apelem o wystudzenie emocji, a także o traktowanie siebie nawzajem z należytym szacunkiem do protestujących zwrócił się prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak.

Do szeregu protestów doszło na terenie wielu miast polski po tym, jak Trybunał Konstytucyjny uznał niekonstytucyjność tzw. przesłanki eugenicznej. Doszło do ataków na policję, ale także do dewastacji miejsc kultu oraz obrażania osób duchownych.

Prymas Polski w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych powiedział:

- Ostatnie dni przyniosły nam także liczne protesty społeczne. Są one wyrażane niekiedy w sposób bardzo gwałtowny, zdecydowany, ostry i raniący innych. Bardzo proszę o wzajemny szacunek, o to, byśmy nie przekraczali granic

Dodał także:

- Bardzo proszę, aby były one miejscami pojednania i jedności. Nie powodujmy podziałów, nie rozrywajmy, nie przyczyniajmy się do tego, aby te podziały były jeszcze głębsze

Poprosił również o uszanowanie świątyń i odstąpienie od ich dewastowania.

O szacunek dla świątyń i siebie nawzajem apeluje @Prymas_Polski abp Wojciech Polak w odpowiedzi na trwające w Polsce od kilku dni protesty. „Nie przekraczajmy granic, nie pogłębiajmy podziałów” – prosi. pic.twitter.com/K4Jl3Cd8Fp — Arch gnieźnieńska (@prymasowska) October 26, 2020

mp/twitter