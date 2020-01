Proxima. Feministyczne kino z demoralizującym przesłaniem

Jak informuje dystrybutor obrazu, bohaterka filmu „Sara (Eva Green) jest astronautką. Jako jedyna kobieta bierze udział w wyczerpującym szkoleniu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Każdego dnia pod kontrolą maszyn i specjalistów, poddana ekstremalnym warunkom, jakie panują na statku kosmicznym, ćwiczy wytrzymałość swojego organizmu. Jej codzienność to nie tylko mordercze treningi, ale również ciągłe udowadnianie męskiej części załogi, że zasługuje na miejsce w zespole. W domu zrzuca skafander i jest mamą 7-letniej Stelli. Kiedy zostaje wybrana na członka załogi misji „Proxima", jej dotychczasowe życie zaczyna się komplikować. Jako astronautka jest gotowa, by spełnić swoje marzenia i polecieć w kosmos, jako mama boi się rozłąki z córką. Każda decyzja jest dobra i zła jednocześnie. Wyprawa w kosmos czasami okazuje się mniejszym wyzwaniem niż zwykłe życie na Ziemi”.

Fajne przesłanie ciekawego obrazu psuje finał filmu, w którym bohaterka łamie zasady bezpieczeństwa, by realizować swoje potrzeby emocjonalne wobec córki i naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo całą misję. Szokujące nie jest to, że matka ulega swojej miłości do dziecka, tylko to, że nie ponosi za to żadnych konsekwencji i bez problemu leci w kosmos.

To wyjątkowo demoralizujące przesłanie filmu. Przesłanie, które głosi, że można łamać zasady i nie ponosić za to odpowiedzialności. Pod wpływem takiego przesłania widz nie będzie widział nic zdrożnego w tym, by ulegać nastrojowi chwili i napić się z kolegami (by nie zrobić im przykrości) oraz po alkoholu wsiadać do samochodu – bo jak można łamać zasady bezpieczeństwa i być dzielną kosmonautką, to można łamać zasady i kierować po kieliszku samochodem.