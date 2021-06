Program atywirusowy - dlaczego warto go mieć?

Jest jeszcze duże grono osób, które uważają, że oprogramowanie antywirusowe jest reliktem przeszłości, a to olbrzymi błąd. Żelaznym argumentem za brakiem oprogramowania jest m.in. to, że korzystają tylko i wyłącznie z legalnych programów. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że starają się odwiedzać bezpieczne strony. Samo takie działanie jednak nie wystarczy. Dlaczego? Podpowiadamy.

Bezpieczna strona - czy aby na pewno?

Nawet najwięksi przeciwnicy programów antywirusowych muszą zdawać sobie sprawę z tego, że wirus może pojawić się na ich sprzęcie nawet wtedy, kiedy przeglądają bezpieczną stronę internetową. Co więcej, jako jej użytkownicy mogą nie zorientować się, że komputer właśnie został zainfekowany. Obecnie wykrytych wirusów komputerowych jest na świecie ponad 200 tysięcy, więc istnieje ogromne ryzyko, że jeden z nich pojawi się na naszym sprzęcie.

Antywirus - co daje?

Antywirus można z powodzeniem porównać do ubezpieczenia samochodu. Niby jeździmy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, jednak nie na każdą sytuację na drodze mamy wpływ. Zawsze może wydarzyć się coś, co spowoduje, że będziemy mieli kolizję. W przypadku komputerów zagrożeń jest mnóstwo, więc korzystanie z programu antywirusowego, w tym także takiego jak antywirus darmowy jest takim naszym ubezpieczeniem. Pamiętajmy jednak o tym, aby korzystać z jednego z nich, po to, by nie dopuścić do spowolnienia pracy systemu operacyjnego, jak również tego, aby nie miał on wpływu na działanie różnego rodzaju aplikacji. Miejmy na uwadze to, że nie tylko komputer jest narażony na pojawienie się w nim wirusa. W dużym niebezpieczeństwie są także m.in. systemy operacyjne, które są zainstalowane na naszych smartfonach.

A w jaki sposób poznać, że nasz komputer mógł zostać zainfekowany? Wśród głównych czynników, jakie mogą o tym świadczyć wymienia się to, że zaczyna on bardzo wolno pracować, albo też wyskakują na nim różne dziwne komunikaty oraz okienka. Powinno nas także zaniepokoić to, że zostajemy przekierowani na strony internetowe, których nigdy wcześniej nie wyszukiwaliśmy, albo też wystąpią problemy w połączeniu się z siecią.

Antywirus to taki nasz pakiet bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można przeczytać tu scroll.morele.net. Posiadanie go oczywiście nie zwalnia nas od tego, aby zachować pewne standardy poruszania się w sieci. Należy być bardzo ostrożnym w tym, w co klikamy i jakie pliki pobieramy. O ile programy antywirusowe często nas ostrzegają, o tyle czasem nie dajemy im na to szans np. wyłączając powiadomienia.