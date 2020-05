JS 3.5.20 10:39

Panie Profesorze Zaradkiewicz, a dlaczego nie chce pan kandydować ?! Liczyliśmy na pana ! Z jednej strony jest pan świetnie przygotowany do pełnienia tej funkcji, a z drugiej strony widzimy, że tylko pan zrobiąby porządek nie tylko w SN ale w całym sądownictwie ! No to dlaczego przekreśla pan z góry pańską karierę ?! Niech pan jeszcze raz przymyśli pańską decyzję i zgodzi się na kandydowanie !



My Polacy, prosimy pana o to !!!