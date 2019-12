Prof. Romuald Szeremietiew: Jestem przekonany, że Marian Banaś jest uczciwym człowiekiem

Urszula 5.12.19 12:35

Oleksego niejaki Milczanowski oskarżył o szpiegostwo na rzecz Rosji. Wtórował mu Wałęsa. Kiedy sie okazało, że to wszystko bujda na resorach, Wałęsa Oleksego przeprosił, Milczanowski uparcie twierdził to co twierdził.

Za oczernienie Oleksego przeprosił na sejmowym forum Aleksander Małachowski - jeden z nielicznych uczciwych byłych dysydentów, marszałek senior.



Żeby się nie okazało, że z Banasiem będzie podobnie. Pozwólmy prokuraturze i sądowi wyjaśnić tę sprawę, a dopiero potem zabrać głos.