Prof. Krystyna Pawłowicz: Środowisko akademickie jest ideologicznie zlewicowane

emeryt 16.8.19 17:32

Pani Profesor, to co się dzieje w czołowych uczelniach świata, szczególnie w USA, UK i EU wykracza poza logiczne jakiekolwiek wytłumaczenie. Aż trudno uwierzyć w idiotyzm studentów tych uczelni, z wyjątkiem uczelni typu MIT czy medycznych.

Czego można oczekiwać, np. od UJ kiedy zatrudnia nieetycznych "etyków" typu Hartman.

Przedwojenne polskie uniwersytety miały wydziały które były w czołówce światowej, że wspomnę słynne szkoły matematyków we Lwowie, Poznaniu i W-wie.

Warszawski UW miał wydziały pełne światowej klasy, m.in. logików, matematyków, filozofów. Nawet Szkoła Główna Handlowa przed wojna wypuszczała światowej klasy ekonomistów i, jakby to modnie powiedzieć, managerów. Po wojnie zmienili nazwę na SGPiS i zarządzali, "uczyli" sowieckimi metodami i kadrą śmiechu wartą. Wypuścili w PRL tysiące imbecyli, "kadry kierowniczej" dzięki której gospodarka centralnie sterowana, padla. Ale po Polsce kręcą się jej absolwenci, nikiforzy ekonomiczni, ale ideologiczni - na wieki wieków.

To tylko jeden przykład.

Na szczęście uczelnia ta jako SGH wraca do zdrowia i jest wysoko, nawet bardzo w rankingach światowych. Ale i są obecnie wydziały na polskich uniwersytetach i politechnikach, które należą do najlepszych na świecie, choćby informatyka.

Te lewicowe gnojki to zwykle są na wydziałach "humanistycznych".