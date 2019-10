Prof. Krystyna Pawłowicz: Plan opozycji. Już czekają na zemstę na Polakach! Sen o Polsce się skończy

alcapone 18.10.19 11:55

Partia PO jak też Tusk mają bardzo krótki jednopunktowy program.

Brzmi on - polskie bydło przerabiamy na mydło. Przy okazji nie zaszkodzi się wzbogacić, tak jak załogi krematoriów i komnór gazowych wyrywały zagazowanym złote zęby przed wrzuceniem ich do pieca, oni są tacy sami.

Zupełnie więc nie zdziwiło mnie to cyniczne, brutalne, chamskie wystąpienie tego tam Neumana w Tczewie. To jest właśnie to, oni tacy są, załogi komór gazowych, prowadzący akcję eksterminacji Polaków. Jasne że PiS doprowadza ich do szału, dla nich władza PiS to jak bunt więźniów - zamiast umierać planowo wierzgają, a przecież polskie bydło miało być przerabiane na mydło.

Obok komendy obozu koncentracyjnego dla Polaków ( komenda to PO ) mamy co jasne liczne zastępy kapo obozowych, z natury brutalnych i sadystycznych, takich co lubią się nad Polakami znęcać. Takim typem z pewnością jest ten opiekun, co uczył dziecko mówić Kaczyński to ch... . Kiedyś lat temu naście mijam ławeczkę, dwóch mężczyzn ok. 30 lat rozmawia, jeden poucza drugiego - ty stary na kierownika zupełnie się nie nadajesz, miękki jesteś, a to bydło twardo trzeba gonić do roboty, twardo, ostro, zero litości. Taki system "organizacyjny" dominuje w Polsce do dzisiaj - gonić polskie bydło do roboty za miskę zupy. Teraz coś się jakby pod PiS zmieniało, co całą liczną "wyedukowaną" w ten sposób kastę ludzi typu kapo doprowadza do szału. A że są przyzwyczajeni do tego że im zwyczajnie wolno poniżać, obrażać i bluzgać swobodnie, to mamy takie reakcje. Swoją drogą, dzisiaj w piekarni jakiś grubokarki ok. 30 lat zaczął sypać wściekle wyzwiskami na PiS gdy coś weszło na temat polityki, wzrostu cen, ( też pewnie robi gdzieś za kapo i polskie bydło przerabia na mydło ). Ciekawe że te zdegenerowane do szpiku typy zupełnie się nie boją i nie hamują. Moja opinia jest taka że trzeba wieszać, tylko to powstrzyma tę dzicz. Chociaż jest problem, w obecnej sytuacji politycznej to niewykonalne. A szkoda.