Prof. Krystyna Pawłowicz: Jest przesilenie polityczne. Módlcie się za Polskę

9.5.20 17:55

Wiesz co się robi z takimi dziwkami jak ty laluniu? Najpierw za włosy i na kolana. bierzesz do japy i ssiesz aż sperma zalewa ci gardło.pózniej na ziemie i jak sowieckie prostytutki. a potem wiesza na sznurze od żelaska. tak skończysz jak nie zamkniesz mordy czerwonej nie przestaniesz pluc na mój kraj i na katolików. gdyby nie PiS to by Polski już nie bylo