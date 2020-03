Prof. Grzegorz Kucharczyk: Powrót do Krzyża może być początkiem odrodzenia, nie tylko oddalenia pandemii

man.of.Stagira 29.3.20 18:33







O t ó ż, WYGLĄDA na to, że w g n o j u w którym tarzały się świnie z POKO



p o j a w i ą się nasi ukochani chłopcy z Konfederacji, żeby r a t o w a ć upadającą PO





Ktoś na forum napisał, że s k o r o Krzysztof Bosak (osobiście pozdrawiam!) odmówił

współpracy przy demontażu demokratycznego ustroju parlamentarnego w Polsce

to FRONDA powinna c ó ś odszczekać!



O t ó ż, WYGLĄDA na to, że w g n o j u Narodowcy nie chcą się tarzać. DOBRZE to świadczy o Narodowcach.



NIE zapominajmy jednak, że Narodowa Siła to j e d y n i e 50% Konfederacji. Nie więcej.



.

ot, co...