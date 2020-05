Prof. Andrzej Nowak: Wybory muszą odbyć się do 23 maja

"Jeśli by tak jak proponuje opozycja wprowadzić stan nadzwyczajny, a można go oczywiście ogłosić na minimum 30 dni – tak stanowi prawo – wówczas wybory prezydenckie również zgodnie z literą prawa można by przeprowadzić najwcześniej w końcu sierpnia. A to oznacza, że prezydenta moglibyśmy w takim scenariuszu, jak proponuje opozycja, uzyskać dopiero w połowie września. Tymczasem kadencja prezydenta RP upływa 6 sierpnia. W związku z tym między 6 sierpnia, a połową września Rzeczpospolita Polska nie miała by legalnego prezydenta. Nie przewiduje Konstytucja w ogóle takiej możliwości, by w tym czasie zastępował go czy to marszałek Sejmu, czy ktoś inny. Po prostu nie przewidziała Konstytucja takiej sytuacji" - powiedział profesor.