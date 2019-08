Prezydent w obronie abp. Jędraszewskiego. Chodzi o ideologię, nie o ludzi

pat 3.8.19 9:49

LGBT to ideologia zbrodnicza, niszcząca duszę i ład społeczny narodu. Ci, którzy ją propagują, dobrze o tym wiedzą. Bp Jędraszewski powiedział to, co wszyscy, włącznie z jej głosicielami- doskonale rozumieją. Ich wielkie "oburzenie" to próba uciszenia każdego, kto tę oczywistą prawdę wyrazi publicznie.