Prezydent: Św. Jan Paweł II to najważniejszy Polak w historii

"Dla tych, którzy żyli w latach 80., 90., obcowanie z Ojcem Świętym, wcześniej z księdzem kardynałem, było czymś naturalnym. Mam to szczęście, że należę do pokolenia, które pamięta jeszcze żyjącego księdza kardynała. Wielokrotnie miałem możliwość słuchania Ojca Świętego, tego, co mówił, oglądania go"-wspominał prezydent.

Jak ocenił Duda, choć dziś kard. Wyszyński i Jan Paweł II należą już do historii, to następne pokolenia "muszą zobaczyć, co znaczą te dwie postaci". W ocenie głowy państwa, papież Jan Paweł II był „najważniejszym dla świata Polakiem w historii” i jedną z postaci, które "bezpośrednim swoim działaniem doprowadziły do upadku komunizmu”.