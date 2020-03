Prezydent o Wyklętych: wolna Polska to wasza zasługa!

Trwają uroczystości związane z dzisiejszym Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Andrzej Duda wyznał, że jest to dla niego wzruszająca chwila, widzieć prawdziwych polskich bohaterów, którzy nie dali się złamać:

-„Którzy w najtrudniejszych czasach walczyli o prawdziwie niepodległa, suwerenną i wolną Polskę; którzy nie byli koniunkturalistami, nie byli oportunistami, nie szukali dla siebie okazji do wygodnego życia. Wręcz przeciwnie, poświęcili się dla innych, by wszyscy mogli żyć w wolnym i suwerennym państwie”.

Prezydent wyraził przekonanie, że to dzięki bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych, którzy swoją postawą i walką pokazywali, że „Polacy mogą chwycić za broń, że są tak zdeterminowani, że będą przez lata ukrywali się w lesie, w podziemiach, będą ryzykowali życie”, co budziło strach komunistów, późniejsza opozycja solidarnościowa mogła działać.

-„Taka też była kiedyś intencja pana prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego, który składał projekt ustawy. Miałem ten zaszczyt, że razem z nim dokonywałem tego aktu, jako jego minister w Kancelarii Prezydenta, przygotowywałem ten projekt pod jego dyktando i on bardzo mocno akcentował, że po to właśnie to robi, żeby święto Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych było świętem narodowym, miało tą najwyższą rangę, żeby było także dla współczesnych polskich żołnierzy tym wielkim symbolem, tym wskazaniem, gdzie są prawdziwi bohaterowie, gdzie są ci, którym rzeczywiście winniśmy hołd, o których zawsze winniśmy pamiętać, a których przez lata usiłowano zadeptać” – powiedział.