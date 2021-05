Prezydent Duda: Ta flaga to nie tylko symbol. To barwy, za które ludzie umierali

Dzień Polonii i Polaków za Granicą ma wymiar szczególnej łączności: z jednej strony – tęsknoty, a z drugiej strony – pamięci, a nade wszystko wielkiego związku, czegoś, co nazywam wspólnotą Polaków na całym świecie, wspólnotą myśli, mentalności i sposobu patrzenia na świat – podkreślał Prezydent Andrzej Duda. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła też Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent wręczył akty nadania obywatelstwa polskiego rodzinie Jacyniaków – repatriantów z Ukrainy.

– Bardzo cieszymy się z Waszej dzisiejszej obecności w Pałacu Prezydenckim, wiemy, że jako młodzi ludzie doświadczyliście bardzo trudnego przeżycia, jakim jest śmierć rodziców. Ale łącząca Was niezwykle mocna więź i miłość, a także pomoc wielu ludzi o wielkich sercach, sprawiły, że przyjechaliście do Polski, wypełniając tym samym testament rodziców, by tutaj, w ojczyźnie Waszych przodów zacząć nowe życie – mówiła Małżonka Prezydenta.

– Do tej pory byliście posiadaczami Karty Polaka, od dziś jesteście dumnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Kochani, witajcie w domu – podkreśliła.

Andrzej Duda wręczył również Flagi RP przedstawicielom organizacji działających na rzecz wsparcia Polonii i Polaków poza granicami kraju:

Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Fundacji „Wolność i Demokracja”

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

– Ta flaga ma ogromne znaczenie, bo trzeba pamiętać, że to nie tylko symbol. Że to są barwy, to jest sztandar, za który ludzie umierali – powiedział Prezydent.

W uroczystości uczestniczyli także Szef KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz minister Adam Kwiatkowski.

Obecni byli również działacze Związku Polaków na Białorusi Iness Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik z synem.

Prezydent.pl