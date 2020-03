Prezydent Duda: Odszedł Maestro Krzysztof Penderecki

Idź precz, szatanie! 29.3.20 13:54

To nie był "bohomaz". Arcydzieło architektury ludowej przeniesione z Komorowic, spalone w 1978, odbudowane, i ponownie spalone w 2002 przez satanistę Dominika M.



"Dominik M. gdy doszło do podpalenia kościółka miał 19 lat i chodził do liceum w Nowej Hucie. Grał w młodzieżowym zespole muzycznym Cadavre, (z j. francuskiego to trup) i był zafascynowany satanizmem.

Kluczowymi dowodami w jego sprawie były zeznania świadków, którym przyznał się do spalenia świątyni i wygrania zakładu z kolegą. Nagrał też na kasecie video wiadomość z telewizji o pożarze i chwalił się, że to jego dzieło."