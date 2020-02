Prezydent Donald Trump zachęca do wiary w Ewangelię

T 27.2.20 13:11

A jak się to ma do Masonerii rytu szkockiego, której "błogosławieństwo" ma Trump. dr Stanisław Krajski wyjaśnił jak się ma rzecz. Masoneria tej obiedencji pożarła się i podzieliła na dwie opcje - jedna to ta od Obamy, Clintonowej itd, a druga to ta opcja Trumpa. Ale to dalej jest Masoneria.